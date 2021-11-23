Во Владивостоке учащиеся 17 школ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Учащихся 22 классов в 17 школах Владивостока перевели на дистанционное обучение из-за карантина по коронавирусу. Об этом во вторник сообщается на сайте городской администрации.

"В связи с карантином по COVID-19 во Владивостоке закрыто девять групп в восьми детсадах, 22 класса 17 школ переведены на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

За последние сутки в крае зарегистрировали максимальное число заболевших - 430 человек. В госпиталях получают лечение 2,3 тыс. граждан. За весь период пандемии выявили 84 854 случая заражения. По информации регионального министерства здравоохранения, сейчас задействовали 2 548 койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями в 24 медицинских организациях. В резерве медучреждений еще около 300 коек.

За последние сутки вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 11 574 человека, завершили иммунизацию 464 003 человека в регионе. Медики напоминают, что распространение инфекции замедлится только при условии сформированного коллективного иммунитета, когда около 80% взрослого населения региона будут привиты.