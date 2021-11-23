В Новосибирске создали диагностирующие респираторные заболевания по дыханию сенсоры

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Команда разработчиков из Новосибирска создала прототипы сенсоров, способных диагностировать респираторные заболевания, такие как COVID-19 с помощью анализа дыхания на основе терагерцового излучения, сообщается на сайте новосибирского Академпарка.

"Команда-победитель акселерационной программы Академпарка Terabreath разрабатывают анализатор дыхания на основе терагерцового излучения. Технология поможет идентифицировать химические и биологические биомаркеры в дыхании человека, включая белки, связанные с вирусами <…> На данный момент команда совместно с Институтом ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН уже создала первые прототипы сенсоров и находится на стадии тестирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при исследовании выдыхаемого человеком воздуха, можно обнаружить более тысячи различных летучих соединений и респираторных аэрозолей-метаболитов, которые являются индикаторами наличия в организме патогенов. В свою очередь с помощью терагерцового излучения, можно узнать о состоянии здоровья человека, идентифицировав определенные биомаркеры.

Белки и генетический материал вирусов имеют особую реакцию на электромагнитные волны именно терагерцовой частоты, однако для их распознания необходим сенсор, настраивая который на определенные частоты, анализатор может усиливать сигнал от патогена и сигнализировать о его присутствии. Главным преимуществом технологии над традиционными ПЦР-тестами является то, что она не требует дорогостоящих химических реактивов, квалифицированных специалистов и лабораторных помещений. Кроме того, результат пациент получает в течение нескольких минут.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 257,6 млн человек, свыше 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 9 366 839 случаев заражения, выздоровели 8 053 643 человека, умерли 265 336. Правительство России запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.