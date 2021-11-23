Активисты РДШ и фонд "Я свободен" сняли фильм о бездомных животных

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Активисты Российского движения школьников (РДШ) совместно с благотворительным фондом "Я свободен" сняли фильм "Зоозащитники", в котором рассказали о проблемах приютов для бездомных животных. В фильме также подняты вопросы роста количества бездомных животных и ухудшения качества их жизни в целом, сообщили ТАСС в пресс-службе РДШ.

"Команда конкурса "Добро не уходит на каникулы" совместно с благотворительным фондом "Я свободен" сняла фильм "Зоозащитники", в котором была рассмотрена проблема роста количества бездомных животных и ухудшения качества их жизни, низкого уровня финансовой обеспеченности приютов и недостатка волонтерской помощи. Фильм получил положительную обратную связь от активистов Российского движения школьников и тех, кто пока не вступил в ряды активистов", - рассказали в пресс-службе.

Главную роль в фильме сыграл активист РДШ Даниил Захаров. В фильме также приняли участие заместитель директора направления "Социальные проекты" Агентства стратегических инициатив Наталья Кремлева, волонтеры приюта NogDog Алина Боброва и Елена Лощихина, директор по внешним коммуникациям фонда "Я свободен", руководитель проектов "За мной!" и "Дело за мной!" Юлия Зинченко и другие.

Номинация "Забота о животных" в конкурсе "Добро не уходит на каникулы" в 2021 году получила самый большой отклик среди добровольцев со всей России. В ней было подано более 180 заявок, 25 проектов стали победителями и получили финансовую поддержку на реализацию своих инициатив. В ходе реализации проектов, направленных на помощь бездомным животным, было проведено более 300 мероприятий, привлечено более 2,5 тыс. волонтеров, адресную помощь получили более 6 тыс. бездомных животных

В 2021 году конкурс "Добро не уходит на каникулы" проводился по четырем номинациям: забота о животных, проекты, направленные на оказание помощи пожилым людям, на оказание помощи детям, а также проекты, направленные на проведение совместных мероприятий с благотворительными фондами и некоммерческими организациями в сфере добровольчества. Мероприятие проходит в рамках национального проекта "Образование" федерального проекта "Социальная активность", направленного на развитие волонтерской активности среди детей и подростков школьного возраста.