В Москве ожидается до минус четырех градусов 23 ноября

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до минус четырех градусов ожидаются в Москве 23 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет два-четыре градуса мороза. В ночь на 24 ноября температура воздуха может опуститься до минус семи градусов.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм рт.ст.

В Подмосковье 23 ноября температура будет колебаться в пределах минус шести - минус одного градуса. В ночь на 23 ноября столбики термометров могут опуститься до отметки минус девять градусов.