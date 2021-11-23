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В Москве ожидается до минус четырех градусов 23 ноября

По прогнозам, порывы ветра достигнут 10 м/с

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до минус четырех градусов ожидаются в Москве 23 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет два-четыре градуса мороза. В ночь на 24 ноября температура воздуха может опуститься до минус семи градусов.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм рт.ст. 

В Подмосковье 23 ноября температура будет колебаться в пределах минус шести - минус одного градуса. В ночь на 23 ноября столбики термометров могут опуститься до отметки минус девять градусов.

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