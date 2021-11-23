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В Приамурье из-за метели на дорогах отменили междугородние автобусные рейсы

На дорогах гололед

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Несколько пригородных автобусных маршрутов отменили в Амурской области из-за осложнившейся дорожной обстановки в связи с циклоном, сообщила во вторник пресс-служба министерства транспорта региона.

"Практически по всей территории области пасмурно и идет снег, сложные погодные условия создают неблагоприятную дорожную обстановку. В результате сложных дорожных условий отменено движение междугороднего автобуса №524 Благовещенск - Поярково", - говорится в сообщении.

Кроме того, 22 ноября отменили и не возобновили движение рейсовых автобусов на участке от Хабаровска до трассы Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск. В результате ухудшения погодных условий отменили рейсы на автобусном маршруте Благовещенск - Хабаровск - Благовещенск.

"На дорогах фиксируется гололед, заносы и снежный накат, увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуем избегать дальних поездок и соблюдать скоростной режим, а если есть возможность, не использовать личный транспорт. Дорожные организации работают в круглосуточном режиме", - цитирует пресс-служба слова и.о. начальника ГКУ "Амурупрадор" Константина Половайкина.

Для очистки региональных автомобильных дорог Амурской области от снега привлекли115 единиц техники, на участках с асфальтобетонным покрытием осуществляется обработка противогололедным средством, расчищаются мосты и автобусные остановки.

Отмена авиарейсов

По информации пресс-службы аэропорта Благовещенска, из-за непогоды отменили несколько внутренних авиарейсов и один межрегиональный. "Авиакомпанией "Сила" отменены рейсы в Зею и Экимчан с Февральском из-за сложных погодных условий на маршруте следования. Также из-за погодных условий в Хабаровском крае отменен рейс авиакомпании "Аврора" по маршруту Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск - Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Уточняется, что несмотря на снежный циклон, проходящий через территорию Приамурья, международный аэропорт Благовещенск работает в штатном режиме, рейсы обслуживаются по расписанию.

Синоптики сообщали, что 23 ноября Амурская область будет находиться под влиянием обширного циклона, который принесет снег.

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