"Известия": правкомиссия предложила тренировать учеников и педагогов на случай нападений

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала профильным министерствам организовать для учителей и учащихся практические тренировки на случай нападений на образовательную организацию, а также принять меры против формирования радикализма у молодежи и ее вовлечения в противоправную деятельность. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на решения комиссии под председательством главы МВД Владимира Колокольцева.

"Организовать проведение практических тренировок с отработкой алгоритма действий педагогов и учащихся в случае проникновения лица (группы лиц) в помещение образовательной организации для совершения противоправных действий", - сказано в рекомендациях, с которыми ознакомилась газета.

В документе отмечается, что проблема вовлечения молодежи в противоправную деятельность (в том числе участие в несогласованных публичных мероприятиях) не теряет актуальности. "В ходе расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в ходе несогласованных мероприятий в январе-феврале 2021 года в Москве и других регионах России, установлено 7 тыс. участников, принадлежащих к возрастной категории от 18 до 27 лет, по большей части не имеющих определенных занятий - не работающих и не посещающих учебные заведения" - говорится в ноябрьском решении комиссии.

Помимо этого в документе сообщается о сформированной извне склонности к деструктивному поведению молодежи. На этом фоне комиссия крайне обеспокоена случаями совершения резонансных преступлений в образовательных организациях.

Для изменения ситуации Минцифры и Роскомнадзору следует проработать вопрос "о внесении изменений в нормативные правовые акты в части введения существенных ограничений на навязчивое освещение СМИ фактов противоправного поведения, демонстрацию примеров аморального образа жизни и сцен насилия в телевизионных программах", говорится в решениях комиссии. Также Минпросвещения необходимо рассмотреть вопрос создания до конца 2022 года учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в городах с населением более 100 тыс. человек. А Минобрнауки предлагается выработать общегосударственный подход к развитию органов молодежного самоуправления в России и совместно с Росмолодежью рассмотреть вопрос о разработке программы "Молодежь России", направленной на привлечение молодых граждан и их объединений к участию в управлении делами государства и его развитии.

В Минцифры "Известиям" сказали, что вопрос об исполнении рекомендаций находится в проработке.