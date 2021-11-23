Жителя Владивостока арестовали за хулиганство во время антиковидного рейда в ТЦ

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Суд назначил жителю Владивостока административный арест на семь суток за хулиганство в торговом центре во время рейда по контролю антиковидных мер, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

"При проведении профилактического рейда по контролю над соблюдением противоэпидемических мероприятий, связанных с возникновением угрозы распространения COVID-19, представитель административной комиссии сделал замечание посетителю торгового центра по факту отсутствия медицинской маски. Мужчина грубо отреагировал на замечание, выражаясь в общественном месте нецензурной бранью, пытался спровоцировать драку", - говорится в сообщении.

41-летнего мужчину доставили в отдел полиции, так как документов, удостоверяющих личность, у него не было. В отношение него составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и "Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах".

Правонарушителю назначено наказание в виде семи суток административного ареста.