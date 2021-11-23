Власти Чукотки выделили 15 млн рублей на зарплаты жителям, выполняющим общественные работы

ТАСС, 23 ноября. Власти Чукотки в 2021 году выделили из бюджета округа около 15 млн рублей на материальную поддержку жителей, выполняющих в округе общественные и временные работы, сообщила ТАСС начальник Управления занятости населения Елена Зубарева.

"Более 130 человек были трудоустроены на общественные и временные работы. Таким гражданам дополнительно к заработной плате выплачивается материальная поддержка в размере от 4,5 до 9 тыс. рублей в месяц. В 2021 году на выплату материальной поддержки гражданам, участвующим в оплачиваемых общественных и временных работах, предусмотрено почти 15 млн рублей средств окружного бюджета", - сказала Зубарева.

В рамках выполнения мероприятий госпрограммы "Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа", на полуострове организовали оплачиваемые общественные работы для безработных жителей и граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы. Также временно трудоустроиться могут несовершеннолетние старше 14 лет в свободное от учебы время.