В России за девять месяцев пресечена деятельность 329 подпольных производств алкоголя

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Почти 330 подпольных производств алкоголя закрыто в России за девять месяцев текущего года, из незаконного оборота изъято более 665,3 тыс. декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос агентства.

"По данным ведомственной статистической отчетности за девять месяцев 2021 года, пресечена деятельность 329 подпольных производств по изготовлению алкогольной продукции, выявлена 51 организованная группа, а также 52 552 лица, совершивших правонарушение. Из незаконного оборота изъято свыше 665,3 тыс. декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции", - сказал собеседник агентства.

В МВД отметили, что вместе с правоохранительными и контролирующими органами на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, с января по сентябрь выявлено 63 302 правонарушения, в том числе связанных с нарушением правил торговли алкоголем 39 595, нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), - 1 024, выпуском и оборотом продукции, немаркированной специальными или акцизными марками, - 1 324, выпуском и оборотом продукции, маркированной поддельными специальными или акцизными марками, - 277, незаконным использованием товарных знаков - 259.

"По результатам проведенных мероприятий возбуждено 2 905 уголовных дел, составлено 58 519 протоколов об административных правонарушениях", - добавили в ведомстве.

По данным Росстата, в течение 2020 года из-за случайных отравлений алкоголем в России умерли 10 206 человек - на 3 755 человек больше, чем в 2019 году. Одной из причин отравления алкоголем является употребление спиртосодержащих жидкостей, заведомо не предназначенных для питья. Зачастую в них вместо питьевого этилового спирта (этанол) содержится токсичный метиловый спирт (метанол). По запаху и вкусу он неотличим от этилового, но при этом является смертельно опасным ядом: для летального исхода достаточно выпить 80-150 мл. В поддельной алкогольной продукции также используют некачественный этиловый спирт или некачественный метанол. Употребление контрафактного алкоголя зачастую приводит к тяжелым отравлениям, потере зрения и даже смертям. Иногда отравления происходят вследствие употребления и других веществ-заменителей алкоголя: одеколонов, муравьиного спирта, антифриза и так далее.