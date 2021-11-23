Специалисты разработали меры защиты для пострадавших от подтопления районов Иркутска

ИРКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Специалисты-гидрологи и гидрогеологи разработали меры защиты от подтоплений для районов Иркутска, где в 2021 году от грунтовых вод и обильных осадков пострадали более 1,2 тыс. частных подворий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации города.

"Специалисты-гидрологи и гидрогеологи, привлеченные администрацией, разработали ряд мероприятий по водопонижению и водоотведению. Среди предложенных мер - в пониженных формах рельефа установить колодцы с оборудованием насосных станций для откачки грунтовых вод, а также нарезать кюветы вдоль дорог", - говорится в сообщении. К выполнению комплекса мер по защите от подтоплений в Иркутске приступят в 2022 году.

Очаги подтоплений возникли в Ленинском и Правобережном округах города осенью 2020 года, а в 2021 году ситуация обострилась из-за снежной зимы, холодной затяжной весны и обильных осадков, выпавших летом. В 2021 году в Иркутске подтопило более 1,2 тыс. частных подворий. На пострадавших территориях ввели режим чрезвычайной ситуации. Городские службы оперативно откачивали воду, делали водоотводные канавы, траншеи, насыпи, укладывали водоотводные трубы.

В Иркутской области в 2020 году начался многоводный период. Уровень воды в озере Байкал минувшим летом превысил норму. Как сообщили ТАСС в отделе гидрологических прогнозов Иркутского гидрометцентра, уровень воды в озере снижается, но еще на три см превышает норму. По данным на 22 ноября, он составляет 457,03 м. В связи с этим по решению Росводресурсов летом увеличивали пропуск воды на Иркутской ГЭС, что осложнило гидрологическую ситуацию в Иркутске. Сейчас гидролектростанция работает на обычном водорасходе.