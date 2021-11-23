Еврейская автономная область выполнила план вакцинации более чем на 70%

ТАСС, 23 ноября. План вакцинации граждан в Еврейской автономной области (ЕАО) выполнен на 72%. Об этом сообщается на странице Центра управления регионом (ЦУР) в Instagra m.

"Исполнение плана вакцинации составляет 72% с учетом переболевших и имеющих иммунитет граждан. Приступили к вакцинации 50 158 человек, закончили 40 354 человека. К ревакцинации приступил 5 991 человек, завершили ее 5 252 человека. Вакцина в ЕАО использована на 88%", - говорится в сообщении.

Регион получил 4,2 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт", ожидается поступление новой партии вакцины "Ковивак".

По данным регионального оперштаба на 20 ноября, с начала пандемии в ЕАО коронавирус выявлен у 10 123 человек. Из них выздоровели 8 869, умерли 528 пациентов. Коечный фонд для больных с коронавирусом составляет 310 коек, из которых занято 263 (84,8%).

С 1 ноября фитнес-клубы, гостиницы, кинотеатры могут обслуживать только граждан, предоставивших QR-код, подтверждающий вакцинацию. С 10 ноября ограничения расширены на торговые центры, а с 15 ноября - для общепита и других предприятий, предусматривающих коллективное пребывание людей. Роспотребнадзор ЕАО ввел требования об обязательной вакцинации для работников некоторых сфер деятельности, в том числе, образования, здравоохранения, обслуживания и торговли.

Принято решение выплачивать жителям области старше 60 лет единовременную денежную выплату в размере 1 000 рублей после прохождения вакцинации. Работающим пенсионерам работодатели обязуются выделить два дополнительных выходных дня.