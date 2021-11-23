Yomiuri: Токио выделит еще почти $16 млрд на поддержку населения в условиях пандемии

ТОКИО, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение включить расходы в размере более 1,8 трлн иен (почти $15,8 млрд) на дополнительную финансовую помощь населению в условиях пандемии в проект государственного бюджета на 2021 финансовый год (начнется 1 апреля 2021 года). Эти средства пойдут на начисление особых баллов, которые можно обменять на товары и услуги, сообщила во вторник газета Yomiuri .

В размере до 20 тыс. иен ($174) их смогут получить все обладатели пластиковых карточек удостоверения личности. Эта сумма будет начисляться по частям при согласии привязать эти карточки к банковскому счету, использовать их как удостоверение государственной медицинской страховки и т.д.

Помимо помощи населению такая мера призвана способствовать более активному внедрению в Японии единых карточек регистрации личности, которые в перспективе должны стать универсальным средством при всех расчетах и операциях. В настоящее время в стране их имеет только лишь чуть больше 39% жителей.

19 ноября правительство Японии утвердило новый пакет мер поддержки экономики и населения страны в период пандемии объемом около 78,9 трлн иен ($691,5 млрд). Власти выделят на эти цели из бюджета 55,7 трлн иен ($488,2 млрд). Остальные средства в объеме около 23,2 трлн иен ($203,3 млрд) предоставят частные компании в виде инвестиций.

Средства будут направлены на предотвращение распространения коронавируса, возобновление социально-экономической деятельности, стимулирование спроса и поддержку населения и бизнеса. В частности, семьям с детьми младше 18 лет будут выплачены пособия в размере 100 тыс. иен (около $880) на каждого ребенка. В прошлом году все жители Японии, включая постоянно проживающих иностранцев, получили единоразовую выплату в размере 100 тыс. иен в рамках поддержки населения на фоне пандемии.