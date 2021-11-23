Недельный показатель распространения ковида в ФРГ достиг почти 400 случаев на 100 тыс.

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии впервые с начала пандемии достиг отметки почти в 400 случаев на 100 тыс. человек. Об этом сообщил берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

По его информации, во вторник данный показатель составил 399,8. В понедельник он достигал значения 386,5, неделю назад - 312,4, а месяц назад - 100. За прошедшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 45 326. С начала эпидемии инфекция была выявлена у 5 430 911 жителей ФРГ. Выздоровели 4 680 000 человек.

От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 309 пациентов. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 99 433. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 5,28.

В последние недели уровень заболеваемости COVID-19 в Германии стремительно растет. 18 ноября и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой был принят новый пакет мер, направленных на сдерживание темпов распространения инфекции. Если раньше основным критерием при выборе ограничительных мер со стороны властей был семидневный показатель распространения коронавируса, то теперь решающим фактором является индекс госпитализации. В связи с этим в стране вводятся три различных уровня заполненности клиник (3, 6 и 9), в соответствии с которыми будут утверждаться те или иные ограничения. Кроме того, согласно решению властей, все работники сферы ухода за престарелыми и инвалидами должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.