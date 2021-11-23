Синоптики прогнозируют прояснения в Приамурье 24 ноября

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Прояснения ожидают в среду в Приамурье в связи с ростом атмосферного давления. При этом будет ветрено, сообщается во вторник в Telegram-канале Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В среду наша область останется в тыловой части циклона. Атмосферное давление начнет расти, наступят долгожданные прояснения, но будет по-прежнему ветрено", - говорится в сообщении.

Кроме того, небольшой снег ожидается местами в центральных, южных и северо-восточных районах.

Температура воздуха по крайнему северу при прояснении до минус 21 градуса, днем до минус восьми градусов. По северу при облачности и в снеге до минус 18 градусов, отмечают синоптики.

С начала недели Амурская область находится под влиянием обширного циклона, в регионе идет снег.

О ситуации

По информации министерства транспорта Амурской области, дорожные службы работают в круглосуточном режиме, на областных дорогах мобилизовано 135 единиц снегоуборочной техники. Сложная ситуация складывается в Белогорском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском, Тамбовском районах.

"В результате сложных дорожных условий отменено движение междугородних автобусов: "Благовещенск - Поярково", "Благовещенск - Свободный", "Благовещенск - Белогорск", "Благовещенск - Новокиевский Увал", "Благовещенск - Хабаровск" - сообщили в региональном Минтрансе.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды отменен ряд авиарейсов. Международный аэропорт Благовещенска работает в штатном режиме, рейсы обслуживаются по расписанию.