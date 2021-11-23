Лучшие творческие коллективы Югры представят свое искусство в ОАЭ в 2022 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) планирует совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами в 2022 году провести показ лучших творческих коллективов и мастеров Югры в Шардже и издать на арабском языке книгу о коренных малочисленных народах Севера, которая будет размещаться в библиотеках ОАЭ. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор департамента культуры Югры Артур Латыпов.

"В ходе рабочей встречи с директором института наследия Шарджи доктором Абдулазизом Аль Мусаламом обсудили планы взаимодействия Югры и ОАЭ. В 2022 году планируем организовать показ лучших творческих коллективов и мастеров автономного округа в Шардже", - сказал собеседник агентства.

По его словам, какие конкретно коллективы и спектакли будут представлены в ОАЭ, сейчас обсуждается. Рассматриваются коллективы государственных учреждений культуры Югры. Латыпов также сообщил, что в ходе встречи обсуждался вопрос издания первой книги о коренных малочисленных народах Севера, проживающих в Югре, на арабском языке. "Планируется, что работа над ней начнется в 2022 году и после издания, будет доступна в библиотеках ОАЭ для всех желающих. В ней будет рассказываться об истории, культуре коренных народов. Это будет первое подобное издание на арабском языке", - уточнил Латыпов.