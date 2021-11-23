Система QR-кодов предотвратила 20% потенциально опасных посещений на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Система регистрации в общественных местах по QR-коду на Ставрополье предотвратила около 20% посещений потенциальными распространителями коронавируса. Об этом рассказал в интервью ТАСС губернатор края Владимир Владимиров.

"Оригинальных обращений в систему в пиковые периоды регистрировалось в среднем 140 - 150 тыс. по краю, до 20% этих обращений закрывали людям возможность входа. То есть фактически пятая часть людей потенциально могли способствовать распространению коронавирусной инфекции, мы их в общественные места не допустили", - сказал он.

Систему регистрации по QR-кодам ввели на Ставрополье в июле 2020 года. В крае также действует запрет на проведение массовых мероприятий, обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. "Пока не планируем усиления ограничительных мер, видим снижение по числу определяемых пневмоний. Мы допустили к привычному очному обучению детей в школах, студентов. Около трех недель нужно будет посмотреть на развитие ситуации и принимать дальнейшие решения", - отметил Владимиров.

Ранее губернатор края также сообщил, что власти Ставрополья прорабатывают введение пропускной системы с применением QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, в спортивных, культурных учреждениях и предприятиях общественного питания.