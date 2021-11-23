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Пандемия COVID-19

В Москве почти 20 тыс. работающих с ковидом медиков прошли психологические тренинги

Программа охватывает более 150 городских медицинских организаций

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Около 20 тыс. медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом, прошли специализированные психологические тренинги с осени 2020 года. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

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"В Москве почти 20 тыс. медиков, работающих с пациентами с COVID-19, прошли специализированные психологические тренинги. Программа охватывает более 150 городских медицинских организаций, включая стационары и поликлиники", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Елена Ефремова, программа поддержки врачей и специальные тренинги, которые проходят в Москве с осени 2020 года, помогают медицинским работникам преодолевать трудности, связанные с возникшим в период пандемии психологическим напряжением. Они позволяют врачам поликлиник и стационаров сохранять стабильное эмоциональное состояние, осваивать навыки по предотвращению стрессовых ситуаций и отрабатывать приемы профилактики профессионального выгорания.

Психологические тренинги для врачей проводят в очном и дистанционном форматах. Программа предполагает групповой формат тренингов, но любой желающий может дополнительно получить индивидуальную консультацию специалистов, чтобы максимально эффективно проработать все вопросы и закрепить свои навыки.

"Психологи и инструкторы по нейрофитнесу (современная технология восстановления и улучшения работы мозга) Научно-практического психоневрологического центра имени З. П. Соловьева по необходимости выезжают в медицинские организации для оказания помощи сотрудникам без их отрыва от работы. Одна из форм работы таких бригад - проведение психологических тренингов и занятий, сочетающих элементы лечебной физкультуры и упражнений на повышение концентрации внимания. Такие тренинги прошли порядка 6 тыс. медиков", - добавляется в материале.

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