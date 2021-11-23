Навигатор по соцэкономразвитию регионов появился на сайте полпредства президента РФ в ЦФО

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Навигацию по данным социально-экономического развития регионов, в том числе сведениям о реализации национальных и инвестиционных проектов, создании рабочих мест, внедрили на географической карте на сайте полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом во вторник сообщили в аппарате полпреда.

"Крупномасштабная карта позволяет наглядно показать, например, в каких территориях и по каким адресам вводятся объекты по национальным проектам, где и какие инвестиционные проекты реализуются, в каких точках открываются производства и появляются новые рабочие места", - говорится в распространенном релизе.

Отмечается, что в навигаторе также представлены данные о результатах работы местных властей по обращениям жителей конкретных населенных пунктов, улиц и домов. Накопление информации позволит отслеживать динамику изменений в масштабе всего округа, ознакомиться с ней можно за любой промежуток времени. "Идея в своей основе очень простая - видеть, что происходит на территориях не только в традиционном формате чиновничьего отчета, но и на географической карте. <…> Это полезно и важно в контексте реализации национальных проектов, в контексте социально-экономического развития наших регионов", - добавили в аппарате полпредства.

В состав ЦФО входят 18 субъектов, в их числе - Москва и Московская, Тульская, Калужская и Липецкая области, которые являются лидерами динамического инвестиционного рейтинга ЦФО. В конце этого списка находятся Костромская, Тверская и Брянская области. Также в состав ЦФО включены Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская и Ярославская области. На территории округа сформирован единый план привлечения инвестиций, включающий около 3,4 тыс. готовых инвестпроектов на общую сумму порядка 9 трлн рублей.