Минкультуры России выделит на школу креативных индустрий в Новосибирске 53 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ в 2022 году выделит Новосибирской области 53 млн рублей на создание первой в регионе школы креативных индустрий, сообщила журналистам заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

"Буквально сегодня мы подтвердили Новосибирску финансирование на создание школы креативных индустрий. Средства эти запланированы в следующем году", - сказала Ярилова.

По ее словам, на эти цели будет выделено 53 млн рублей. Вся нормативная база и модельный проект школы готовы.

В начале июня правительство Новосибирской области одобрило концепцию развития креативных индустрий, которая предполагает создание в регионе анимационного кластера, арт-резиденций и креативных пространств, развитие научного и детского образовательного туризма. Документ должен создать условия для высоких темпов роста креативного сектора экономики. Как сообщала ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, региональный анимационный кластер, который объединит в себе несколько вузов Новосибирской области и продюсерский центр "Союзмультфильма", планируется создать до конца года.

Первая в стране школа креативных индустрий открылась в Кузбассе в 2020 году как филиал Российского государственного института сценических искусств в Кемерове. Туда принимают талантливых подростков, для зачисления не нужно проходить вступительные испытания. Школы также открыты в Калининграде и во Владивостоке.