Новосибирская область стала лидером продажи билетов по "Пушкинской карте"

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Новосибирская область стала лидером страны по количеству проданных по программе "Пушкинская карта" билетов, сообщила журналистам заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

"Что касается "Пушкинской карты", Новосибирск стал абсолютным лидером, самым первым регионом в стране. 31 тыс. билетов уже продана, больше просто нет ни в одном регионе", - сказала она.

В рамках области лидером по проданным билетам стал Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Ярилова отметила, что руководство театра подготовило множество мероприятий для данной акции, в том числе возможность посетить закулисье театра, увидеть его изнутри.

Ранее в Минкультуры сообщали, что всего в стране "Пушкинские карты" оформили более 3 млн человек.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.