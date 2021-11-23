В Свердловской области завели три дела за подделку сертификатов о вакцинации и медотводов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Три уголовных дела возбудили в Свердловской области по факту подделки сертификатов о вакцинации и справок о медицинском отводе от вакцинации. Об этом сообщил в ответ на запрос ТАСС заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Александр Катин.

"В 2021 году на территории Свердловской области органами дознания областного ГУ МВД России возбуждено и расследуется три уголовных дела по фактам реализации поддельных сертификатов о вакцинации и справок о медицинском отводе от вакцинации", - сказал Катин.

Как уточняется, одно из дел возбуждено по факту продажи поддельных справок о медицинском отводе от вакцинации по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") и два по фактам продажи поддельных сертификатов о вакцинации по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Ранее руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что полиция задержала в Екатеринбурге двух подозреваемых в подделке и сбыте медотводов от вакцинации от ковида.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 22 ноября, в регионе за сутки зарегистрировано 746 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 173 484, выписаны 152 983 человек, умерли 8 161 человек. По данным главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских на 22 ноября, в регионе привито 43,1% от всего населения.