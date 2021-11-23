На одном из шламонакопителей Байкальского ЦБК предложили организовать мусоросортировку

ИРКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти моногорода Байкальска Иркутской области предложили региональному министерству природных ресурсов и экологии на одной из карт-накопителей отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) после рекультивации разместить мусоросортировочное предприятие. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава города Василий Темгеневский.

"У нас есть наша локальная программа по экологии, <...> мы будем строить в городе, исходя из опыта Советского Союза, павильоны для сбора вторичного сырья. Это текстиль, макулатура, стекло, металл. Мы также вышли с письмами на министерство природных ресурсов Иркутской области с тем, чтобы оно откорректировало схему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона и включило строительство мусоросортировочной площадки, мусоросортировочного предприятия на карте №12", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что карта-накопитель №12 наполнена бытовым мусором. "Сегодня туда мусор не возится. Все, что мы генерируем, вывозится в Слюдянку, там дорабатывается и увозится дальше региональным оператором", - пояснил глава города.

Комментируя планы разместить лесопитомник еще на одной карте-накопителе после рекультивации, Темгеневский рассказал, что там можно будет выращивать саженцы сосны, кедра и получать семенной материал для лесовосстановления. "Это одно из направлений. Также мы говорили [с министерством лесного комплекса Иркутской области и заинтересованными сторонами] о том, что можно выращивать кустарники и саженцы для озеленения городов", - сообщил глава города.

Всего на БЦБК 14 карт-накопителей отходов общей площадью более 180 га. За годы работы комбината в них накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, включая отходы производства и бытовой мусор. Карту-накопитель №12 местное население некоторое время использовало как свалку для коммунальных отходов. Но основной объем отходов в накопителях составляет шлам-лигнин - отходы целлюлозного производства.

О комбинате

БЦБК работал с 1966 года по 2013 год и был градообразующим предприятием моногорода Байкальска с населением более 12 тыс. человек, расположенного на южном берегу Байкала в Иркутской области. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов БЦБК. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.

Госкорпорация ВЭБ.РФ занялась вопросами развития города и разработала мастер-план комплексного развития Байкальска до 2040 года. Тремя основными направлениями развития города определены туризм, создание экологически чистых производств, сфера здоровья и спорта. Кроме того, в Байкальске планируют провести масштабную реновацию с использованием деревянного домостроения. Таким образом, Байкальск в будущем станет первым в России экогородом.