Сотрудников мэрии Хабаровска задействуют в расчистке городских улиц от снега

ТАСС, 23 ноября. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил сотрудникам администрации принять участие в уборке территории улиц от большого количества снега, выпавшего в последние двое суток. Об этом глава города сообщил во вторник на своей странице в Instagram.

Снежный циклон обрушился на Хабаровский край в ночь на понедельник - выпала почти месячная норма осадков. В городе наблюдается гололедица, заторы на дорогах, передвигаться сложно как автомобилистам, так и пешеходам. В краевом центре действует режим повышенной готовности.

"Управлению дорог и внешнего благоустройства дал команду сформировать небольшие бригады до пяти человек, которые будут заниматься очисткой спусков и больших лестниц. <…> Также на уборку городских пространств выйдет весь мужской коллектив администрации Хабаровска", - говорится в сообщении.

В расчистке городских территорий будут задействованы студенческие коллективы, привлекут дополнительную технику - тракторы и погрузчики. По данным мэрии, в ликвидации последствий снегопада уже задействовано 1 256 сотрудников управляющих компаний и ТСЖ. На уборку городских магистралей привлечено 64 единицы техники и 43 рабочих.

Циклон продолжает оказывать влияние на регион. По информации синоптиков, днем во вторник в Хабаровске облачно, продолжается небольшой снег, температура воздуха минус восьми градусов, к вечеру ожидается усиление ветра до 10 м/ c.