Почти 90% преподавателей сочинских вузов привились от коронавируса

"Уже четыре сочинских вуза преодолели 80-процентный рубеж вакцинации среди студентов. У преподавателей цифры еще выше - планомерно движемся к 90% - и это уже в среднем по городу", - написал он.

Он добавил, что вузам необходимо создавать комфортные условия для вакцинации студентов. В качестве примера привел Сочинский государственный университет, где открыли пункт вакцинации, чтобы студентам было удобно сделать прививку. Кроме того, учебные заведения разработали программы мотивации, в частности, привитые получают билеты на экскурсии, приглашения на концерты и форумы.

"Много работы проводят волонтеры из медколледжа, они помогают врачам в больницах, в пунктах вакцинации и могут понятно объяснить сверстникам, почему прививки так жизненно необходимы", - пояснил Копайгородский.

Ранее сообщалось, что в Сочи вакцинировались более 60% взрослого населения. Город стал одним из лидеров Кубани в этой части. Ежедневно на курорте прививаются более 1 тыс. человек. К 10 декабря на курорте заработают четыре новых прививочных пункта.