В Новосибирске на благоустройство городской среды выделят 775 млн рублей в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Около 775 млн рублей планируют выделить власти Новосибирской области на благоустройство городской среды в 2022 году. Это позволит продолжить благоустройство территории вокруг строящегося ледового дворца спорта к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году, а также привести в порядок берега реки Каменка в областном центре, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

"У нас в 2022 году запланировано предоставление субсидий на 775 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 744 млн рублей. Объектов 185, из них 70 относятся к общественным пространствам", - сказал Архипов.

Он пояснил, что одним из крупнейших объектов благоустройства станет территория вокруг нового ледового дворца спорта в Новосибирске, который строится на берегу реки Обь на участке, который много лет не использовался и зарастал неухоженным лесом. Кроме того, планируется реализовать проект благоустройства берегов реки Каменка, которая с восточных окраин Новосибирска протекает, частично заключенная в трубу, через весь центр и впадает в Обь. Каменка является популярным местом отдыха у местных жителей, и вопрос приведения в порядок ее неухоженных берегов неоднократно поднимался различными инициативными группами горожан.

"На этой неделе мы с представителями мэрии Новосибирска и подведомственных учреждений будем обсуждать, как заходить в столь сложный и капиталоемкий объект, как благоустройство реки Каменка. В том числе, должны будем услышать сведения по стоимости этого проекта", - сказал Архипов.

Кроме того, добавил министр, в 2022 году завершится благоустройство одного из крупнейших и старейших парков Новосибирска - парк культуры и отдыха "Заельцовский". Как ранее пояснили ТАСС в мэрии, концепция благоустройства направлена на сохранение естественной экосистемы парка. В нем предполагается оборудовать в парке несколько зон для отдыха, чтобы разгрузить главную аллею, которая в настоящее время является центром всех активностей. Это необходимо в том числе для регулирования антропогенной нагрузки на территорию естественного хвойного леса, в котором и создан парк.