В СФ предложили наказывать за хулиганство на дорогах сроком до пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Неоднократное нарушение правил дорожного движения, в том числе хулиганство и лихачество на дорогах, должно наказываться сроком до пяти лет лишения свободы, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.

"Одно дело, когда аварии происходят в связи со сложными погодными условиями, какими-то экстремальными ситуациями, которые, к сожалению, на дорогах случаются. И совсем другое дело, когда подвергаются риску жизни участников дорожного движения и пешеходов ради хайпа в интернете, ради того, чтобы увеличить количество подписчиков в социальных сетях", - отметил Васильев.

По его словам, "подобные действия должны наказываться не только финансово". "Так как штрафы не меняют ситуацию на дорогах, подобные нарушения должны караться уголовной ответственностью, причем это должны быть не условные, а реальные сроки: от трех до пяти лет лишения свободы", - подчеркнул сенатор.

Он добавил, что говорить о повышении штрафов для лихачей на дорогах бесперспективно, поэтому речь должна идти о реальных сроках лишения свободы, которые не могут быть заменены общественными работами. "За нарушение только скоростного режима такие водители за один день получают десятки штрафов, но это их не останавливает, они продолжают ездить по Москве со скоростью 200 км/час, поэтому говорить об увеличении штрафов совершенно бесперспективно. Остановить таких гонщиков могут только реальные уголовные сроки, которые не должны заменяться общественными работами или сроками условными", - пояснил Васильев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета палаты поднял вопрос об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах и дал поручение подготовить соответствующие поправки в кратчайшие сроки.

В субботу на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три машины - BMW, Volvo и Mercedes. На месте происшествия погиб водитель BMW - блогер Саид Губденский, позже стало известно, что также в больнице умер пассажир, находившийся с ним в машине, - президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. Как сообщили журналистам в пресс-службе столичной прокуратуры, Губденский ранее лишался прав за нарушения правил дорожного движения, а также ездил без номеров.