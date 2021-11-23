В Крыму второй день подряд снижается количество новых случаев коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Крыму за сутки составило 775, сообщается во вторник на сайте регионального Минздрава.

Максимальное число случаев заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрировали с 3 октября. 20 ноября максимум обновился, составив 886 случаев, 21 ноября было выявлено 884 случая ковида, 22 ноября - 814.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 22 ноября 2021 года, на территории Республики Крым зарегистрировано 775 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлен 115 491 положительный на COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки на коронавирус обследованы 1 078 человек.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 773 человека, выздоровевших за весь период - 103 162.

С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.