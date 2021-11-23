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В селах Табасаранского района Дагестана построят волейбольную и детскую площадки

Работы ведутся в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий"

МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Площадку для волейбола и детскую игровую площадку построят в Табасаранском районе в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации района.

"В этом году сразу четыре проекта из Табасаранского района успешно прошли конкурсный отбор по этой программе (развития горных территорий - прим. ТАСС) и получили возможность для успешной реализации. Это строительство типовой волейбольной площадки в селении Гувлиг, детской площадки в селении Аркит, благоустройство родников в селениях Джули и Куркак", - говорится в сообщении.

На месте будущей волейбольной площадки в селе Гувлик уже построены подпорные стены и частично устроен металлический периметр. Рядом в этом же году построили мини-футбольное поле. На детской игровой площадке в селении Аркит осталось уложить искусственное покрытие и установить аттракционы.

В рамках программы также будут благоустроены родник на выезде из села Джули, которому более 100 лет, и родник в селении Куркак, который примыкает к местной мечети. "Работы на всех четырех объектах, которые ведутся в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", завершатся уже к концу года", - добавили в администрации района.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" реализуется в Дагестане с 2020 года.

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