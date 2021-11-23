Удмуртия в 2022 году увеличит финансирование сферы здравоохранения на почти 900 млн рублей

ТАСС, 23 ноября. Власти Удмуртии в 2022 году выделят на реализацию мероприятий в сфере здравоохранения более 13,3 млрд рублей из республиканского бюджета, что на 862 млн рублей больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил во вторник на сессии Госсовета республики глава региона Александр Бречалов.

"Мы увеличили объем выделяемых средств, на следующий год планируем 13 млрд 357 млн рублей из республиканского бюджета, что на 862 млн, или 6,5% выше уровня этого года", - сказал Бречалов.

По его словам, почти на 460 млн рублей увеличиваются страховые взносы по ОМС неработающего населения, еще на 110,5 млн рублей увеличат объем средств, направляемых на зарплаты медработникам, также на 30,9 млн рублей увеличивают средства, которые будут направлены на долечивание жителей республики в санаториях после стационарного лечения.

Отдельная статья расходов будет связана с коронавирусом. Так, если ситуация с заболеваемостью будет оставаться напряженной, то на борьбу с вирусом направят около 6 млрд 400 млн рублей. Из них более 2,7 млрд на приобретение лекарств для стационаров, 967 млн на лекарства для амбулаторных больных, еще 1,5 млрд на выплаты медицинским работникам.

Бречалов отметил, что в 2022 году 900 млн рублей направят на льготное лекарственное обеспечение, 542 млн рублей из которых - федеральный бюджет. По его словам, в 2022 году 105 единиц транспорта поступит в районные больницы Удмуртии. Заявка на закупку еще 44 машин скорой помощи направлена в Минздрав РФ. В будущем году регион получит 17 единиц тяжелого оборудования, в том числе три компьютерных томографа.