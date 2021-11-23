"Ъ": Минздрав уточнил признаки для медосвидетельствования водителей на наркотики

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минздрав предлагает направлять водителей с клиническими признаками наркологических расстройств на лабораторный анализ независимо от результата экспресс-теста. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомство.

Как рассказали изданию в Минздраве, "уточнение" процедуры в части лабораторных исследований происходит в версии проекта о правилах медицинского освидетельствования. Их предлагается проводить "в отношении групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств, а также водители в случае возврата им удостоверения после истечения срока лишения прав", пояснили "Коммерсанту" в ведомстве.

Решение будет принимать нарколог на основании клинической картины, пишет газета. При этом должно проявляться одновременно три признака употребления наркотиков, среди которых "неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм", "ускорение или замедление темпа мышления", "эмоциональная неустойчивость", а также заторможенность, сонливость, возбуждение, бледность, сухость кожных покровов, учащение или замедление дыхания, тахикардия или брадикардия, сужение или расширение зрачков, тремор рук, признаки "внутривенного введения веществ" и следы от инъекций.

Ранее Минздрав опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа о новых правилах медицинского освидетельствования водителей, которые могут вступить в силу в РФ с 1 марта 2022 года. Согласно пояснительной записке к проекту, документ направлен на совершенствование организационных форм и методов медицинского обеспечения безопасности дорожного движения в части раннего выявления употребления психоактивных веществ. В частности, по данным медицинской статистики, среди управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения лиц, в отношении которых было проведено медосвидетельствование, доля потребителей наркотиков увеличилась с 12,2% в 2013 году до 25,9% в 2020 году.