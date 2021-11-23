Удмуртия в 2025 году планирует обеспечить всех детей-сирот жильем

ТАСС, 23 ноября. Власти Удмуртии в 2025 году планируют обеспечить жильем всех детей-сирот и избавиться от очереди, в которой сейчас находятся более 3 тыс. человек. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на сессии Госсовета республики во вторник.

"В 2020 году в очереди было 3 067 ребят свыше 18 лет - это дети-сироты. Благодаря федеральным субсидиям мы приобрели 234 жилых помещения на сумму чуть более 300 млн рублей. В 2021 году в очереди уже 3 338, с помощью федеральных средств мы приобрели 205 жилых помещений на сумму 295 млн рублей. Этот вопрос тянется много лет, поэтому мы приняли решение - 2025 год, когда очередь должна у нас обнулиться", - сказал Бречалов.

По его словам, для этого власти приняли решение с 1 сентября этого года предоставлять выплаты на покупку жилья детям-сиротам старше 25 лет, находящимся в очереди. "В этом году из бюджета Удмуртской Республики выделено уже 40 млн рублей на 31 свидетельство, дополнительно мы нашли возможность вложить еще 90 млн рублей в эту программу", - сказал Бречалов.

Он также отметил, что на 2022 год в бюджете заложено 642 млн рублей на жилье детям-сиротам по трем направлениям - покупка и строительство жилья, сертификаты на приобретение жилья, ипотечное кредитование.