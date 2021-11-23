Суд может отменить свой приговор, выяснив, что осужденный обвинялся неправомерно

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Суд может отменить свой приговор, если после вынесения приговора выяснится, что осужденный оказался непричастным к преступлению или совершил менее тяжкое преступление. Это пояснил Пленум Верховного суда России в подготовленном постановлении о применении норм УПК о пересмотре судами решений ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Пленум напомнил, что глава 49 УПК предусматривает возобновление производства по уголовному делу, по которому уже вступило в законную силу судебное решение, в случае обращения прокурора с заключением о наличии новых обстоятельств, которые были неизвестны суду на момент вынесения приговора.

К таким новым обстоятельствам, согласно УПК, относятся обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния [когда нормы закона, на основании которого человек был осужден, признаны несоответствующими Конституции РФ или нарушающими положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, обстоятельства, когда при рассмотрении дела в суде или после вынесения решения суда выяснится наступление новых общественно опасных последствий от преступления, влекущих предъявление обвинения в более тяжком преступлении, а также иные обстоятельства.

Как пояснил Верховный суд РФ, к иным новым обстоятельствам, указанным в УПК, "могут быть отнесены, в частности, установленные в ходе расследования (проведенного по обращению прокурора к органам следствия для проверки новой информации по уголовному делу, где уже есть вступившее в силу решение суда - прим. ТАСС) обстоятельства, не известные ранее суду, свидетельствующие о непричастности осужденного к совершению преступления или о совершении им менее тяжкого преступления".

Выявление преступных действий судьи или присяжных

Вступившие в законную силу решения судов по уголовным делам во всех случаях подлежат отмене, если будут установлены преступные действия судьи или присяжного заседателя, участвовавшего в вынесении вердикта.

"Если вступившим в законную силу приговором <…> установлены совершенные при рассмотрении данного уголовного дела преступные действия судьи, присяжного заседателя, участвовавшего в вынесении вердикта, то состоявшиеся по делу [которые рассматривал этот судья или присяжный] судебные решения во всех случаях подлежат отмене с передачей уголовного дела для производства нового судебного разбирательства", - отметил пленум. Помимо приговора суда, преступные действия судьи или присяжного могут быть установлены постановлением суда, следователя или дознавателя о прекращении уголовного дела за истечением срока давности, вследствие акта об амнистии или акта помилования, а также в связи со смертью обвиняемого, пояснил суд.

Преступные действия других участников уголовного процесса или иных лиц - заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего, заключение эксперта, подложность вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных действий, заведомая неправильность перевода, преступные действия дознавателя, следователя или прокурора - "влекут отмену судебных решений при условии, что эти действия повлекли постановление незаконного, необоснованного и несправедливого приговора либо вынесение незаконного, необоснованного или немотивированного определения, постановления суда". В связи с этим судье, принимающему решение об отмене судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам в виде преступных действий других участников уголовного процесса (помимо судьи и присяжного заседателей) и передаче дела на новое рассмотрение, в своем решении следует приводить соответствующие мотивы.

По итогам обсуждения постановления на пленуме во вторник его проект отправлен в редакционную комиссию на доработку с учетом высказанных замечаний.

Новые или вновь открывшиеся обстоятельства

Верховный суд РФ обратил внимание судов на то, что институт пересмотра судебных решений по уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств "является самостоятельной стадией уголовного судопроизводства, которая по своему содержанию и предназначению выступает в качестве механизма, дополняющего иные способы обеспечения правосудности приговоров и других судебных решений и устранения судебных ошибок". Такой пересмотр судебных решений после заключения прокурора может осуществляться после их вступления в законную силу и независимо от того, были ли они предметом рассмотрения в суде кассационной или надзорной инстанции.

ВС отметил, что заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств рассматривается судом, вынесшим судебное решение, о пересмотре которого ставится вопрос в заключении прокурора, за исключением решения мирового судьи, которое пересматриваются районным судом.

А с учетом того, что рассмотрение заключения прокурора включает в себя проверку и оценку не только решения суда, о пересмотре которого ставится вопрос в заключении прокурора, но и последующих решений судов апелляционной и кассационной инстанций, заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу рассматривается судом, вынесшим последнее судебное решение.

По итогам обсуждения постановления на пленуме во вторник его проект отправлен в редакционную комиссию на доработку с учетом высказанных замечаний.