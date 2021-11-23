Переправу между Сахалином и материком открыли после улучшения погоды

ХАБАРОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающей остров с материком, возобновлена после улучшения погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 21:00 (13:00 мск) 23 ноября паромная переправа Ванино - Холмск открыта", - говорится в распространенном релизе.

Переправа была закрыта с вечера понедельника.

По территории Хабаровского края проходит снежный циклон. В регионе за сутки выпало до 70-100% месячной нормы осадков. Циклон продолжает оказывать влияние на регион, во вторник сильный снег и ветер отмечаются на севере края. Для междугородних автобусов закрыты некоторые дороги, нарушено авиасообщение, фиксируются отключения электричества в поселениях.

Предупреждение о шторме

В региональном МЧС сообщили, что шторм прогнозируется у побережья Корсаковского района на Сахалине в ночь на среду.

"Вечером 23 ноября и в ночь на 24 ноября в порту Корсаков ожидается заливание северного пирса, выход воды в городскую черту", - говорится в сообщении.

Экстренное предупреждение о шторме и рекомендации по реагированию направлены администрации Корсаковского городского округа и сахалинской службе наблюдения за флотом. С ночи вторника юг Сахалина находится в зоне влияния циклона. Атмосферный вихрь принес на остров метель и штормовой ветер. Зафиксированы массовые отключения электроэнергии, были отменены уроки в школах.