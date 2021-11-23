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Директор Марины Хлебниковой рассказал о состоянии певицы

Она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное для ее скорейшего восстановления, состояние стабилизируется, отметил Данила Прайс
© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Состояние певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в квартире, стабилизируется. Об этом сообщил во вторник директор артистки Данила Прайс.

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"Вчера были у Марины, состояние стабилизируется, она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное для ее скорейшего восстановления", - написал он на своей странице в Instagram.

Пожар в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. В экстренных службах сообщили ТАСС, что возгорание началось с кровати Хлебниковой, певица уснула с непотушенной сигаретой. Пострадали два человека, включая саму артистку. Ее госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского и подключили к ИВЛ.

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