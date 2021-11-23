Число новых камер на дорогах Свердловской области планируют снизить на 25% в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Около 60 новых камер фиксации нарушений ПДД планируется установить в Свердловской области в 2022 году. По сравнению с текущим годом число новых камер сократится почти на четверть, сообщил во вторник журналистам начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

Накануне министр транспорта и дорожного хозяйства области Василий Старков публично обратил внимание, что в проекте бюджета на будущий год запланировано недостаточно средств для обеспечения фотовидеофиксации нарушений ПДД на дорогах общего пользования регионального значения.

"На 2022 год с учетом направленных Госавтоинспекцией предложений запланировано строительство стационарных комплексов в количестве как минимум 60 на улично-дорожной сети Свердловской области. <…> 73 рубежа фотофиксации на сегодняшний день установлено на улично-дорожной сети Свердловской области. Запланировано к установке еще шесть", - сказал он.

Кузнецов добавил, что всего в регионе работает 354 комплекса фотофиксации, из которых 206 стационарных. Он отметил, что специалисты ГИБДД фиксируют увеличение количества нарушений не пропорционально увеличению числу камер. Однако при этом имеется тенденция к снижению средней скорости движения на трассах, что связано в том числе с установкой предупреждающих табличек перед передвижными комплексами фотофиксации.

Начальник отдела исполнения административного законодательства управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Гробов добавил, что в текущем году в регионе произошло 2,3 тыс. ДТП, в которых погибло 305 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП увеличилось на 2%. Основными причинами являются в том числе выезд на встречную полосу движения в нарушение правил, нарушение требований сигнала светофора, несоблюдение установленной скорости. Также отмечается рост ДТП с участием молодых водителей.