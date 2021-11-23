Соблюдение самоизоляции непривитых в Югре обеспечат местные власти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноября. /ТАСС/. Соблюдение режима самоизоляции непривитых от ковида граждан в четырех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обеспечат местные власти и представители надзорных органов. Все предприятия в этих муниципалитетах функционируют, а люди могут перемещаться к местам работы и за медицинской помощью, сообщили во вторник ТАСС в региональном оперативном штабе.

22 ноября власти Югры первыми в России ввели обязательную самоизоляцию с 22 ноября по 5 декабря для непривитых от коронавирусной инфекции и не переболевших ей жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района. При этом они могут выходить из дома - на работу, в аптеку, детский сад, для экстренной помощи родственниками, в продовольственные магазины, оформляя при этом уведомления о нарушении самоизоляции в специальной системе "Цифровое уведомление" с указанием паспортных данных и причины выхода. Такие меры были приняты из-за уровня заболеваемости в этих муниципалитетах, который превышает средние показатели по округу.

"Соблюдение режима самоизоляции обеспечивают администрации муниципальных образований и представители надзорных органов. При этом в региональном оперативном штабе подчеркивают: все предприятия в указанных муниципальных образованиях функционируют, люди могут перемещаться к местам работы, для обращения за медицинской помощью, в аптечные организации, объекты розничной торговли, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, для прогулок в местах отдыха населения (парках, скверах) при соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 м и так далее", - сказал собеседник агентства.

По его словам, принятые меры направлены прежде всего на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и сохранение здоровья и безопасности жителей Югры. Он также уточнил, что решение о введении данных ограничительных мер принято с учетом текущей эпидемиологической ситуации в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе, где на протяжении нескольких недель фиксируются высокие темпы роста заболеваемости, превышающие среднеокружные показатели в полтора раза. При этом усиливается бытовая передача инфекции. "Рост доли детей в возрасте 1-6 лет до 5,4%, рост доли заражений в семье до 21,9% от общей структуры заболеваемости по месту инфицирования", - отметил он.

О ситуации в регионе

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. По данным оперштаба региона на 23 ноября, в Югре 88 тыс. человек заболели ковидом, 80,6 тыс. пациентов выздоровели, 1 627 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. В регионе введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.