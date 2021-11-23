В Бурятии расширили перечень работников, для которых введена обязательная вакцинация

УЛАН-УДЭ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Бурятии расширили список работников, для которых введена обязательная вакцинация от COVID-19. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

"Согласно внесенным изменениям, обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), кроме определенных ранее категорий граждан, подлежат дополнительно работники промышленных предприятий (производств), предприятий агропромышленного комплекса", - сообщили в ведомстве.

Определен срок, до которого специалистам необходимо вакцинироваться, - 20 декабря 2021 года.

Ранее требование об обязательной вакцинации было введено для работников медицинских и образовательных организаций, работников социальной сферы - сотрудников домов престарелых, домов ребенка, домов инвалидов, социальных работников по обслуживанию на дому. Также это работники транспорта, транспортных узлов - аэропорта, автовокзалов, такси, общественного транспорта и ЖКХ, работники сферы обслуживания - торговли, общественного питания, пищевой промышленности. Кроме того, вакцинироваться в обязательном порядке должны служащие федеральных, муниципальных, органов госвласти республики, работники сферы услуг: парикмахерских, ателье, прачечных, химчисток, саун, бань, салонов красоты, массажных салонов, гостиниц, турбаз и отелей. Обязательна вакцинация для сотрудников учреждений культуры, досуга и спорта, работников МФЦ, клиентских подразделений банков, почтовых отделений, единых расчетных центров, а также специалистов предприятий энергетики.

В Бурятии, по оперативным данным, зарегистрировано 68 159 случаев заражения COVID-19, из них 233 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 219 пациентов, занятость коечного фонда составляет 79,1%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4 163 человека. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 135 человек, из них семеро - за последние сутки.

В республике продолжается вакцинация. Первым компонентом привиты 428 742 человека, завершили первичную вакцинацию 372 425 человек. Повторную вакцинацию начали 43 556 человек.