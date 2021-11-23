Свыше 1,8 тыс. человек без QR-кодов не пустили в транспорт Казани 22 ноября

КАЗАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Проверяющие не пропустили более 1,8 тыс. человек в метро, троллейбусы и трамваи Казани в понедельник - первый день действия системы QR-кодов в общественном транспорте Татарстана, из них свыше 800 человек - во второй половине дня. Об этом сообщила во вторник пресс-служба предприятия (МУП) "Метроэлектротранс" в Telegram- канале .

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"За вечер первого дня проверки QR-кодов в электротранспорте проверяющие не пропустили 817 пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее предприятие сообщало, что к полудню 22 ноября из трамваев и троллейбусов Казани было высажено 786 человек, из метро - 126 человек. Пять пассажиров забрала полиция. Недействительные QR-коды оказались у 11 жителей Казани, с истекшим сроком - у семи человек. 96 пассажиров пытались пройти в транспорт по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом.

Во второй половине дня в метрополитене Казани два человека устроили скандал, для разбирательства вызвали полицию. 347 пассажиров без QR-кода пытались пройти в метро и 470 - в троллейбусы и трамваи. Недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком - у пяти человек. У 86 пассажиров были справки с вакциной первого компонента и у 58 человек - с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом. 11 человек пытались устроить скандал, пришлось вызывать сотрудников полиции, сообщает предприятие.

"Метроэлектротранс" призвал жителей Казани отнестись с пониманием к введенным ограничениям.

По решению кабинета министров Республики Татарстан проезд в общественном транспорте региона с 22 ноября возможен только при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни либо медотводе. Татарстан стал первым регионом РФ, который ввел систему QR-кодов в общественном транспорте.