В Южной Корее зафиксировали максимальное с начала пандемии число тяжелобольных ковидом

СЕУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом и критическом состоянии в Республике Корея, достигло 549 человек. Как сообщило во вторник национальное управление по контролю и профилактике заболеваний, это максимальный показатель с начала пандемии, что вызывает обеспокоенность относительно возможной нехватки больничных коек.

По данным ведомства, за сутки 22 ноября в стране зарегистрированы 2 698 новых случаев заражения. Число заболевших второй день составляет менее 3 тыс., однако количество тяжелобольных продолжает расти. Почти 90% тяжелых случаев составляют пациенты старше 60 лет.