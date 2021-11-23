В Приамурье в чемпионат "Молодые профессионалы" войдут 14 новых компетенций

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Региональный чемпионат "Молодые профессии" (WorldSkills Russia) пройдет в Амурской области по 39 компетенциям, из них по 14 - впервые, сообщила во вторник пресс-служба министерства образования региона.

"С 29 ноября по 3 декабря в Амурской области состоится региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). В Приамурье это уже будет седьмое такое соревнование. В этот раз организаторы подготовили для участников еще больше компетенций - на 14 направлений больше, чем было в прошлом году (итого 39). Соответственно, вырастет количество конкурсантов, предполагается, что всего их будет 244 человека - это школьники, студенты и специалисты предпенсионного возраста", - говорится в сообщении.

Впервые конкурсанты будут состязаться по направлениям "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте", "Программные решения для бизнеса - IT", "Ветеринария", "Агрономия", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Переработка нефти и газа", "Физическая культура, спорт и фитнес" и другие.

"Во многом расширить перечень компетенций позволила реализация национального проекта "Образование" и создание в рамках него новых современных мастерских, отвечающих требованиям мировых стандартов. К настоящему времени таких лабораторий у нас открыто 14", - цитирует пресс-служба слова министра образования и науки Амурской области Светлану Яковлеву.

По словам Яковлевой, в 2022 году в амурских колледжах, в которых обучаю направлениям строительство, обслуживание транспорта и логистика, промышленные и инженерные технологии, будет создано 12 современных мастерских.

О чемпионате

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.