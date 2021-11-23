Число оплаченных онлайн штрафов в Свердловской области увеличилось на 8% из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Количество оплаченных онлайн штрафов за нарушение правил дорожного движения в Свердловской области возросло за год на 7-8% и составило более половины от общего числа платежей. Тенденция связана в том числе с пандемией коронавируса, сообщила во вторник журналистам начальник отдела организации исполнительного производства ГУФССП России по Свердловской области Кристина Кашина.

"Работа в условиях ковида скорректировала не только работу госорганов, но и поведение должников. Наши должники больше начали обращаться к электронным сервисам. <…> Мы наблюдаем, что больше половины штрафов оплачиваются онлайн", - сказала она, уточнив, что за год этот показатель увеличился на 7-8%.

Кашина добавила, что наибольшую часть исполнительных документов о взыскании штрафов составляют штрафы ГИБДД. За десять месяцев текущего года на исполнении приставов находилось более 1 млн документов о взыскании штрафов ГИБДД на общую сумму 950 млн рублей. По словам Кристины Кашиной, в текущем году приставам поступило 700 тыс. исполнительных документов о взыскании штрафов, что на 60 тыс. больше прошлого года.