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В Москве проходит прощание с Валерием Гаркалиным

Попрощаться с актером пришли близкие, коллеги, студенты и поклонники артиста
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Описание
На церемонии прощания с Валерием Гаркалиным в Учебном театре ГИТИС
© Сергей Карпухин/ТАСС
Актер Сергей Марин
© Сергей Карпухин/ТАСС
Режиссер, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов
© Сергей Карпухин/ТАСС
Актер Юрий Васильев на церемонии прощания с Валерием Гаркалиным
© Сергей Карпухин/ТАСС
© Сергей Карпухин/ТАСС
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Прощание с актером театра и кино, народным артистом РФ, театральным педагогом Валерием Гаркалиным началось во вторник в Учебном театре ГИТИСа в Москве, передает корреспондент ТАСС.

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Биография Валерия Гаркалина

Попрощаться с актером пришли близкие, коллеги, студенты и поклонники артиста. Гроб с телом установлен на сцене Учебного театра, вокруг него - венки и цветы. Играет тихая музыка. В холле висят фотографии Гаркалина.

Гаркалин, который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 2 октября, умер 20 ноября в возрасте 67 лет. Во вторник он будет похоронен на Миусском кладбище в Москве, где покоится его супруга.

Теги
РоссияГаркалин, Валерий Борисович
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