В Москве проходит прощание с Валерием Гаркалиным

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Прощание с актером театра и кино, народным артистом РФ, театральным педагогом Валерием Гаркалиным началось во вторник в Учебном театре ГИТИСа в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Попрощаться с актером пришли близкие, коллеги, студенты и поклонники артиста. Гроб с телом установлен на сцене Учебного театра, вокруг него - венки и цветы. Играет тихая музыка. В холле висят фотографии Гаркалина.

Гаркалин, который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 2 октября, умер 20 ноября в возрасте 67 лет. Во вторник он будет похоронен на Миусском кладбище в Москве, где покоится его супруга.