Карантин из-за коронавируса введен в селе Оксино в Ненецком АО

Село Оксино находится на берегу Печоры в 40 км от Нарьян-Мара, транспортное сообщение возможно по реке и воздушным транспортом. В Оксино проживают около 350 человек.

"В селе Оксино введены ограничительные мероприятия (карантин) в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление администрации НАО подписал глава региона. Муниципальное предприятие Заполярного района "Северная транспортная компания" с 23 ноября, выполняя остановку в селе Оксино, вправе брать на борт судна на воздушной подушке только тех граждан, кто предъявит документы об отрицательном результате теста на коронавирус", - указано в сообщении.

В село запрещен въезд и выезд транспортных средств. Исключения предусмотрены для санавиации, медицинских организаций и правоохранительных органов, доставки лекарств, продуктов и товаров первой необходимости.

Для въезда в Оксино местным жителям необходимо предъявить либо справку об отрицательном результате ПЦР-теста, дата забора материала для исследования не должна превышать 72 часов до момента прибытия на пункт контроля, либо сертификат с QR-кодом о вакцинации, либо сертификат о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании. На территории населенного пункта ограничено свободное передвижение граждан. Исключение предусмотрено для работников, обеспечивающих непрерывную деятельность организаций и выполняющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

С начала пандемии в регионе выявлено 3 137 случаев заболевания COVID-19, в том числе 14 за последние сутки. Выздоровели с начала пандемии 2 802 человека. В регионе зарегистрировано 72 летальных исхода от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий.