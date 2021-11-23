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Эксперт: около половины заключенных в РФ могли бы претендовать на принудительные работы

Врио начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН Андрей Кудрявцев указал, что в 2020 году к принудительным работам были привлечены более 12 тыс. человек

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Около половины российских заключенных формально могут претендовать на замену неотбытой части наказания принудительными работами, инфраструктура для этого создается, сообщил на конференции в Общественной палате РФ, посвященной ресоциализации заключенных, врио начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России Андрей Кудрявцев.

"Сегодня службой проводится активная работа по расширению исправительных центров. Это обусловлено тем, что более 180 тыс. осужденных, находящихся в местах лишения свободы, то есть фактически их половина, формально могут претендовать на замену неотбытой части наказания принудительными работами", - сказал Кудрявцев.

Он отметил, что если в 2017 году к принудительным работам были привлечены около 600 осужденных, то в 2020 году уже более 12 тыс. человек.

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