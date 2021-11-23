Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае превысило 100 тыс. человек

БАРНАУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 100 тыс. человек, сообщает во вторник оперштаб региона.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряженной: в течение длительного времени ежесуточное число заражений превышает 500 случаев.

"В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 527 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. <…> Общее число заболевших составляет 100 тыс. 372 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за период пандемии в регионе умерли почти 7 тыс. жителей, а выздоровели более 71 тыс. человек. В госпиталях находятся 3 тыс. 557 человек, число тяжелобольных превышает 800 человек. Почти 300 из них находятся на аппаратах ИВЛ.

"Минздравом края развернуто 4 тыс. 846 коек. Полностью привиты <...> 807 тыс. 156 человек", - уточняется в сообщении.

В Алтайском крае с 30 октября введена система QR-кодов. С 15 ноября она распространяется не только на торговые центры, но и на спортивные учреждения, санатории и учреждениях культуры.