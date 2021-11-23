В Петербурге выявили 1 060 заболевших ковидом за сутки. Это минимум с 21 сентября

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Новые 1 060 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены за сутки в Санкт-Петербурге, это минимальный показатель с 21 сентября.

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Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 774 408 инфицированных, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием

Днем ранее в регионе было выявлено 2 215 случаев заражения.

За сутки в регионе были выписаны 4 837 пациентов, всего вылечились 706 577.

Число летальных исходов за сутки возросло на 76, до 25 729. В настоящее время в городе продолжают лечение 42 102 человека.