ВОЗ надеется, что назальные вакцины против коронавируса окажутся эффективными

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что разрабатываемая в России назальная вакцина сможет предотвращать заражение коронавирусом. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, выступая во вторник на форуме "Здоровые города: реализация проекта ВОЗ в России", организованном Общественной палатой РФ.

Она подчеркнула, что ношение масок является эффективной мерой против распространения инфекции "вместе с вакцинацией, которая сохраняет жизни". "Она не предупреждает, к сожалению, инфекцию, она снижает вирусную нагрузку, снижает эффективность дельта-штамма, но не может полностью предупредить. Нам нужна новая вакцина, и мы надеемся, что новые вакцины, включая назальные, о которых вчера говорил [директор центра им. Гамалеи] академик Александр Гинцбург, смогут это предоставить [возможность предотвратить заражение]", - отметила представитель организации.