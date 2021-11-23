Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,97

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение и опустился до 0,97, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу в трех из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся - Ростовской и Свердловской областях (1,01) и Подмосковье (1,08).

В Пермском крае индикатор равен ровно 1, в Воронежской, Нижегородской областях и Красноярском крае - 0,99, в Москве - 0,94, в Самарской области - 0,93. В Санкт-Петербурге, где число выявленных за сутки случаев заражения оказалось минимальным с 21 сентября, коэффициент опустился до 0,75 - минимума с 9 сентября.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.