Минпросвещения намерено рекомендовать школам массово переходить на обновленные стандарты

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минпросвещения намерено рекомендовать школам перевести обучение с первого по восьмой классы на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального общего и основного общего образования. Об этом во вторник заявила начальник отдела содержания и методов обучения Минпросвещения Людмила Логунова на круглом столе на тему "Комплексные решения для технологического образования школьников" в Общественной палате.

"В 2021 году были утверждены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования. В соответствии с этими стандартами обучение начнется во всех образовательных организациях 1 сентября 2022 года, в первом и пятом классе - обязательно. Но мы планируем дать рекомендацию, по которой будем просить образовательные организации более массово переходить на обновленные ФГОС, а конкретно с первого по восьмой классы", - сказала она.

По ее словам, в соответствии с обновленными ФГОС были детализированы предметные результаты по технологии, математике, информатике, что соответствует научно-технологическому развитию РФ.

В июле Министерство юстиции зарегистрировало приказы Минпросвещения об утверждении ФГОС. Как сообщается на сайте министерства просвещения, в обновленных стандартах сформулированы максимально конкретные требования к предметам всей школьной программы соответствующего уровня. ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание.