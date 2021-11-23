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Вакцинация от коронавируса в России

Вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли более 50% пожилых горожан

В регионе вакцинировали более 646 тыс. жителей в возрасте 60 лет и старше

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Более половины жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет уже прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил на заседании городского правительства во вторник председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

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"В настоящее время уже вакцинировано 646 тысяч 665 жителей в возрасте 60 лет и старше, что составляет 50,5%", - сказал он.

По данным комздрава, в Санкт-Петербурге проживают 1,28 млн пожилых людей. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил комитетам по социальной политике и по здравоохранению совместно с социальным блоком проработать вопрос о материальном поощрении вакцинированных пожилых граждан.

Ранее главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и увеличением числа госпитализаций подписала постановление, в котором взяла под контроль ситуацию по вакцинации от COVID-19 ряда категорий горожан, в том числе лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

В Петербурге действует введенный с 30 октября режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет. Им рекомендовано не выходить из дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин, выгула домашних животных или выноса отходов. В случае если пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями не успеют вакцинироваться в срок до 15 декабря, им будет ограничен доступ на мероприятия и в общественные места. За вакцинацию работающих пенсионеров несет ответственность их руководство.

По данным городской администрации, всего в Санкт-Петербурге завершили цикл вакцинации более 2,1 млн горожан. В Санкт-Петербурге работают 177 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 49 мобильных прививочных пунктов.

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Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургВакцинация от коронавируса в России
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