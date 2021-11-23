Вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли более 50% пожилых горожан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Более половины жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет уже прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил на заседании городского правительства во вторник председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

"В настоящее время уже вакцинировано 646 тысяч 665 жителей в возрасте 60 лет и старше, что составляет 50,5%", - сказал он.

По данным комздрава, в Санкт-Петербурге проживают 1,28 млн пожилых людей. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил комитетам по социальной политике и по здравоохранению совместно с социальным блоком проработать вопрос о материальном поощрении вакцинированных пожилых граждан.

Ранее главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и увеличением числа госпитализаций подписала постановление, в котором взяла под контроль ситуацию по вакцинации от COVID-19 ряда категорий горожан, в том числе лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

В Петербурге действует введенный с 30 октября режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет. Им рекомендовано не выходить из дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин, выгула домашних животных или выноса отходов. В случае если пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями не успеют вакцинироваться в срок до 15 декабря, им будет ограничен доступ на мероприятия и в общественные места. За вакцинацию работающих пенсионеров несет ответственность их руководство.

По данным городской администрации, всего в Санкт-Петербурге завершили цикл вакцинации более 2,1 млн горожан. В Санкт-Петербурге работают 177 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 49 мобильных прививочных пунктов.